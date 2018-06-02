«АвтоВАЗ» представит на Московском автосалоне 15 новых LADA

В глобальной сети появился слайд презентации, которая проводилась для сотрудников компании «АвтоВАЗ». Изображение указывает на то, что в рамка Московского автосалона дебютирует сразу 15 новинок от марки LADA.

Московский автосалон пройдет в конце августа. Большинство автомобильных брендов отказалось от участия в ММАС, и только 8 производителей официально заявили, что будут на мероприятии. Одним из них стал «АвтоВАЗ». Он привезет на выставку обновленную LADA Granta, которая дебютирует в форматах седана, лифтбека, хэтчбека, а также универсала SW и SW Cross. Кроме того, на мероприятии покажут универсал и седан Vesta, а также его кросс-вариант. Также производитель привезет в Москву новый X-Ray Cross. На выставке могут появиться: обновленный LADA 4x4 FL с кузовом на три и пять дверей, LADA Largus FL в версиях SW и SW Cross.

Самыми интересными новинками компании «АвтоВАЗ» на ММАС станут обновлённые LADA 4x4 и LADA Largus. По некоторым данным, эти машины получат фирменный Х-дизайн.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал название LADA Vesta Sport. Машина станет на конвейер в ближайшем будущем, но на Московском автосалоне в 2018 году не появится.