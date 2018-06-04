Олег Сирота поблагодарил Владимира Путина за российские антисанкции

В четверг, 7 июня пройдет ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Известный подмосковный фермер Олег Сирота не упустил возможности задать свой вопрос президенту, подготовив личное видеообращение. В нем он спросил главу государства, намерен ли он пролонгировать действие российских антисанкций и в следующем году. Об этом пишет агентство «Национальные интересы».

Как сообщил Олег Сирота, он является сторонНиком российских антисанкций, которые были введены четыре года назад. Фермер пояснил, что это позволило ему исполнить собственную давнюю мечту и открыть сыродельню. В видеообращении он также предложил Владимиру Путину посетить августовский сырный фестиваль, приуроченный к введению продовольственного эмбарго. В то же время Олег Сирота раскрыл секрет, что несколько лет назад сварил именную головку сыра для ВВП и мечтает когда-нибудь ему ее подарить.