На территории Беларуси прошел дебютный выездной сбор столичных юных инженеров

Учащиеся восьмых классов школ российской столицы в мае текущего года провели время в санатории «Жемчужина» (Беларусь). В нем они семь дней кряду вели исследовательскую работу, а также на углубленном уровне изучали физику и математику. Занятия для них проводили преподаватели физфака МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом рассказал сайт «Вечерняя Москва».

Напомним, что ранее глава московского Депобразования Исаак Калина рассказывал, что в большинстве столичных школ налажена работа предпрофессиональных классов.

Благодаря этому, дети уже в школе могут проверить свою предрасположенность к, к примеру, инженерному или медицинскому делу. Да и сам процесс обучения стал интереснее за счет появления в стенах школ лабораторных комплексов, IT-полигонов, информационных центров. По словам Исаака Иосифовича, все это способствует повышению качества образования в мегаполисе.