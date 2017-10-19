Из украинских учебников собираются убрать слово «родители»

В министерстве образования и науки Украины заявили, что слово «родители» в школьных учебниках ущемляет права детей из неполных семей, и предлагает его убрать. Такая же участь может постигнуть иллюстрации с полными семьями.

Украинское МОН нашло «вопиющие факты» дискриминации детей в ходе проверки школьных учебников, которые собираются печатать за казенный счет. Чиновники подсчитали, что примерно 40% украинских школьников растет в неполных семьях, где нет одного, а то и обоих родителей. Поэтому эти дети не могут найти в учебниках отражение себя и своих родных. Они могут чувствовать себя ущемленными, выполняя задания типа «обсуди с родителями» и ему подобных. Эксперты министерства советуют заменить слово «родители» в новых учебниках на слово «родные», чтобы восстановить справедливость, и обратить внимание на иллюстрации, на которых изображены полные семьи. Кроме того, предлагается изъять из школьных книг слова «жид», «цыган».

В ходе экспертизы также выяснилось, что в украинских учебниках вообще не упомянуты инвалиды и люди с ограниченными возможностями, а старики показаны только немощными. Это искажает картину мира, считают чиновники, особенно в свете того, что в украинских школах массово открываются инклюзивные классы.

В информации, размещенной министерством на своем сайте, также упомянуто, что часть украинского общества не восприняла предложенные изменения в учебниках.