Алла Пугачева сравнила свою личную жизнь с любовным треугольником Лили Брик

Алла Пугачева сравнила свои отношения с Киркоровым и Галкиным с любовным треугольником Лили и Иосифа Брик и Маяковского. Такое сравнение прозвучало в ее интервью Олегу Меньшикову.

Известный актер недавно стал делать собственную программу, в которой берет интервью у селебрити, а потом выкладывает их на своем канале на Toutube.В первом выпуске Меньшиков встречался с Данилой Козловским. Второе интервью Олег взял у Аллы Борисовны. Оно проходило в театре имени Ермоловой при большом стечении публики. Все билеты в зал были проданы, даже в партер за 40 тысяч рублей.

Кроме прочего, ведущий спросил об отношениях Пугачевой с двумя ее мужьями – Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным. В ответ королева эстрады сравнила свою жизнь с отношениями Лили Брик с Иосифом Брик и Маяковским. «Это просто невероятно. Вот как это могло повториться?» - удивилась Алла Борисовна. Если свадьба с Киркоровым состоялась, потому что «так было надо», то брак с Галкиным состоялся после того, как шоумен пообещал Пугачевой, что у них не будет измен и скандалов, что она сможет «спокойно стареть» рядом с ним.

Еще артистка подтвердила, что готовит сольный концерт к своему юбилею. Правда, у нее все еще остаются сомнения в его выходе. Для того, чтобы вновь выйти на сцену, нужно вернуться в свой уже забытый сценический образ, заявила Пугачева.

Полная версия интервью с Пугачевой еще не выложено в Youtube, но выдержки из него уже стали хитами в Сети.