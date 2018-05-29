Фермеры предложили чиновникам создать Центры поддержки

По мнению известного фермера и блогера Олега Сироты, такие государственные центры смогут оказать предпринимателям реальную поддержку в самых наболевших вопросах.

«Я с прочими предпринимателями побывал на заседании рабочей группы Минэкономразвития. Говорили, как и чем помочь малому предпринимательству. Сколько было участвующих, столько и мнений! Одним словом, лебедь, рак и щука. Хорошо, Юлия Алферова, советник министра по малому и среднему бизнесу, подсказала идею – выбрать из бизнесменов координатора работы чиновников. Теперь формулируем мысли», – сказал фермер.

«Наше первое предложение – создание Центров поддержки фермерского бизнеса, которые будут оказывать предпринимателям всестороннюю административную помощь в режиме онлайн и оффлайн. Этот проект мы уже защитили у главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Он реально сидел вместе с нами, вникал в суть проблем. Так что, доработаем замечания и будем реализовывать концепт. Наши центры – вопрос решенный!» – поделился Сирота.