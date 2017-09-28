Тому Крузу предлагали закрутить роман со Скарлетт Йоханссон

Имя Скарлетт Йоханссон оказалось в списке женщин, которых прочили в возможные подружки Тому Крузу - на днях он стал достоянием общественности. Как пишет The Hollywood Reporter, этот список уже вызвал скандал среди американских селебрити.

Сообщается, что после расставания с Николь Кидман в 2001 году последователи церкви саентологии, к которой принадлежит Круз, составили для актера список голливудских холостячек. Им отводилась роль утешительниц звезды после развода. В числе малознакомых имен оказалось и имя Скарлетт Йоханссон. Сейчас бывший помощник Тома Круза по имени Брендан Тай рассказал об этом прессе.

Мужчина заявил, что входил в команду саентологов – охранников. Он якобы случайно увидел список, когда его отправили на печать на его принтер.

Правда, в самой церкви саентологии заявили, что Тай занимался просмотром записей камер наблюдения, а заявления о его близком к знаменитому актеру положении сильно преувеличены.

А вот Скарлет Йоханссон крайне возмущена упоминанием своего имени в мифическом списке. Она заявила, что ей хватает принципиальности, чтобы самой заводить отношения с кем-либо. Выдумать такую историю по ее словам мог только какой-то сумасшедший.

Напомним, после развода с Николь Кидман у Тома Круза был бурный роман с с Пенелопой Крус, а позже он женился на актрисе Кэти Холмс, с которой прожил в браке около 6 лет.