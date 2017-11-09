Названы новинки, которые ожидаются на российском авторынке в июле

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опубликовали подборку автомобилей, которые появятся на российском авторынке в текущем месяце.

Новое поколение Audi A7 предложат россиянам только с 340-сильным мотором объёмом 3,0 л, 7-диапазонной роботизированной трансмиссией и полным приводом. На официальном сайте марки уже можно отыскать цены на новинку. Так, базовая комплектация модели обойдётся в 4 320 000 рублей.

Также в РФ уже появился 7-местный внедорожник Chevrolet Traverse стоимостью от 3 000 000 рублей. Такой автомобиль приводится в движение бензиновым агрегатом с отдачей в 318 л. с.

С 14 июля можно будет приобрести BMW X4 второй генерации, цены на него стартуют от 3 350 000 рублей. За эти деньги покупатель получит версию BMW X4 xDrive20i со 184-сильным мотором.

Российские дилеры уже начали принимать заказы на кроссовер Lamborghini Urus, ориентировочная цена которого – 19 000 000 рублей. Это самый быстрый SUV в мире, на разгон до 100 км/ч ему нужно всего 3,6 с, а максимальная отметка на спидометре Urus – 305 км/ч.

За 16 000 000 рублей в июле начнут предлагать в России 600-сильный заднеприводный кабриолет Ferrari Portofino, который разгоняется до первой «сотни» всего за 3,5 с.

К запуску продаж готов и китайский кроссовер Changan CS75 по цене от 1 170 000 рублей. Также этом месяце в РФ вернулся спортивный седан Lexus IS с ценником от 2 299 000 рублей.