Реанимации всех московских клиник теперь открыты для посещений

Отныне во всех московских больницах отделения реанимации и интенсивной терапии будут круглосуточно открыты для посещений. Об этом сообщили на сайте Мэра Москвы.

Такое решение было принято после подведения итогов пилотного проекта, который проходил в столичных клиниках в 2017 году. Как подчеркнул Алексей Хрипун, возглавляющий департамент здравоохранения Москвы, отделения ОРИТ работают на самом высшем мировом уровне. Но в процессе лечения очень важной составляющей является поддержка больного родными и близкими ему людьми. Поэтому и было принято решение открыть интенсивные отделения для посетителей.

Однако некоторые ограничения все же есть. В департаменте разработали памятку для родственников, в которой перечислены основные правила посещения реанимаций. Например, одновременно войти в палату смогут лишь два посетителя. Кроме того, им нужно будет переодеться, чтобы обеспечить чистоту в отделении.

В памятке также сказано, что родственники не смогут присутствовать при проведении некоторых медицинских процедур. Медперсонал будет вправе попросить посетителей подождать или прийти в другое время, если проводятся медицинские манипуляции.

Напомним, Госдума рассматривает проект закона, который должен открыть доступ к больным в реанимации. 4 июля его приняли в первом чтении.