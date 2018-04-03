Москвичи – льготники смогут получать лекарства сразу на 3 месяца

В Москве больные, которые относятся к льготным категориям, и лечение которых не требует постоянной корректировки, смогут получать у врача рецепты на выдачу лекарств сразу на 3 месяца. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Такой шаг особенно порадует тех, кто собирается надолго уехать из города, например, на дачу. Однако если больному необходимо постоянно пересматривать видили дозировку препаратов, другие факторы лечения, ему придется пользоваться обычным краткосрочным рецептом. Решение о том, какое количество лекарств нужно выдать больному, принимает только лечащий врач, подчеркнул Хрипун.

В перечень льготных пациентов входят пенсионеры, дети-инвалиды и инвалиды 1 группы, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями и нуждающиеся в длительных курсах терапии. В список лекарств для льготников входят более десятка различных препаратов, в том числе помогающие при ишемии сердца, аллергическом рините, хроническом бронхите и других недугах. Получить их можно будет в аптеках, где действуют льготы.