Лекарства, которые стоит взять в дорогу: Медики назвали их перечень

Сейчас многие россияне получили возможность делать дальние путешествия не только по своей стране. Необходимо учитывать не только состояние собственного здоровья, но и эпидемиологическую обстановку в регионе своего путешествия.

Медики определили лекарства, которые необходимо брать с собой в дорогу. В противном случае, не исключено, что долгожданное путешествие, которое планировалось в качестве приятного, может принести очень большие проблемы.

Во многом это связано даже с климатическими изменениями, которые могут наблюдаться в дальних странах. Также, зачастую, меняется привычный рацион питания, которым человек пользовался множество лет и к которому привык.

Это может привести к возникновению не только проблем с пищеварением. Даже простудные заболевания смогут представить серьёзную опасность. Это не говоря о тех инфекциях, которые могут существовать в дальних странах, и которых в России, попросту нет.

Поэтому, российские медики рекомендуют со всей серьёзностью отнестись к перечню лекарств, которые в дальних путешествиях необходимо постоянно иметь под рукой, во избежание возможных проблем.

Кроме того, необходимо учитывать, что некоторые медицинские препараты, которые свободно продаются в России, могут быть запрещены к провозу в ту или иную страну. Эта проблема возникает на таможне, как правило, совершенно неожиданно для путешествующих россиян.

Поэтому медики определили перечень препаратов, которые будут самыми нужными для российских путешественников.

Если человек не болеет хроническими заболеваниями, его дорожная аптечка будет не очень велика. Там должно быть наличие обезболивающих и спазмолитических средств. Помимо того, если путешествие предполагается в экзотические страны, где специфическая кухня, требуется взять с собой лекарства от расстройства кишечника и улучшающие пищеварение.

Если в стране, куда направляется путешественник, климат сильно отличается от российского, не лишним будет наличие противовирусных лекарств, препаратов, понижающих температуру и лекарств для горла и носа.

Аллергикам медики дают совет не забыть о наличии в аптечке абсорбентов. Если человек намеревается отдохнуть там, где Солнце очень активно, будет не лишним прихватить с собой соответствующие средства от его ожогов.

Обязательными также является наличие с собой спреев и кремов от насекомых. Ну и, естественно, это перевязочные материалы, пластыри и бинты.

На таможне могут возникнуть проблемы, если провозимые лекарства содержат в себе наркотические вещества.

Медики уверены, что антибиотики в путешествии являются совершенно бесполезными. Неизвестно, какая инфекция может настичь в стране пребывания. Также при отбытии в дальние страны стоит получить консультацию лечащего врача по поводу применения снотворных препаратов.

В каждой из стран есть свои ограничения по медицинским средствам, допустимым к ввозу. Нелишним будет заранее ознакомиться с их перечнем, чтобы не подвергать себя лишним и ненужным проблемам.