Ватикан: невестам Христа не обязательно быть девственными

Ватикан сделал послабление для кандидаток в так называемые невесты Христа, которое уже вызвало неоднозначную реакцию среди католиков.

Невесты Христа – это женщины, которые, не являясь монахинями, ведут очень близкий к монастырскому образ жизни. После особого обряда посвящения себя Христу они надевают обручальные кольца, однако обязаны соблюдать целомудрие, вести непубличную жизнь, заниматься благотворительностью.

Ранее процедура посвящения предполагала, что будущая невеста Христова обязательно должна быть целомудренной и подарить свою невинность богу. Однако теперь Ватикан пересмотрел этот постулат. Некоторые эксперты считают, что таким образом папский престол хочет привлечь к религиозной деятельности вдов или тех, кто раньше имел любовные связи, но решил кардинально сменить образ жизни. В последние годы интерес таких женщин к вступлению в невесты Христа заметно увеличился.

Однако решение о послаблении вызвало неоднозначную реакцию. К примеру, Американская ассоциация посвященных девственниц заявила, что невинность является традиционным и обязательным условием для посвящения в невесты Христа. Американки шокированы папским решением.

Сейчас в мире насчитывается около 5 тысяч невест Христа.