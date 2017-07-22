Ученые: кровь на Туринской плащанице расположена в «невозможных» местах

Европейские ученые снова подвергли сомнениям подлинность Туринской плащаницы. Они экспериментально доказали, что пятна крови на погребальной ткани не соответствуют тому, что рассказывают Евангелия.

Журнал Journal of Forensic Sciences опубликовал результаты исследований судмедэксперта – антрополога Маттео Боррини из университета Джона Мурса в Ливерпуле и химика Луиджи Гарлашелли. В своих изысканиях они воспользовались методом, распространенном при проведении судебных экспертиз. Ученые использовали специальный манекен, а также человеческую кровь и сходную с ней по свойствам жидкость и попробовали получить на ткани пятна с таким же расположением, как на Туринской плащанице.

В результате они пришли к выводу, что завернутое в ткань человеческое тело не смогло бы оставить такой рисунок отпечатков, даже если бы его положение менялось с вертикального на горизонтальное, например, при транспортировке. Не возможен представленный на плащанице рисунок пятен и в том случае, если бы после распятия тело Иисуса заворачивали в ткань лицом вниз, либо ткань касалась тела во время снятия с креста.

Кроме того, ученые считают, что часть пятен на плащанице оставил некто, стоявший рядом с Иисусом. А нечеткие, размазанные пятна на погребальной ткани могли остаться лишь в том случае, если сердце распятого Христа еще продолжало биться в момент погребения.

Туринская плащаница – христианская святыня, четырехметровый отрез льняной ткани, в который, предположительно, после распятия завернули для погребения тело Иисуса Христа. В 14 веке его привезли во Францию крестоносцы. В конце 19 века после того, как фотограф – любитель сделал снимки святыни, на негативах был замечен лик человека. Ватикан дал согласие на исследования плащаницы, которые проводятся с 1980-х годов. Однако пока что ее подлинность, точный возраст и даже то, что пятна оставлены кровью, так и не доказаны.