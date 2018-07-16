Исследователи доказали подлинность Туринской плащаницы

В попытке доказать, что Туринская плащаница—полоска льна, которая, по мнению некоторых людей, использовалась для обертывания тела Иисуса после его распятия и несет изображение его лица реальна, исследователи привязали добровольцев к кресту и облили их кровью. Большинство ученых считают, что плащаница - это подделка, созданная в 14 веке,

Макет распятия является наиболее надежным воссозданием еще смерти Иисуса. Исследователи обещают представить на следующей неделе на судебно-медицинской конференции в Балтиморе документы. Они являются последними в серии испытаний, академических опровержений и яростных споров о происхождении или его отсутствии многовекового религиозного артефакта. Но исследователи надеются что эксперимент поддержит гипотезу подлинности плащаницы новыми и неожиданными способами.

Исследовательская группа из Центра Туринской плащаницы в Колорадо-Спрингс не будет комментировать эксперименты по распятию, прежде чем представить их на ежегодном собрании Американской академии судебных наук 21 февраля. В реферате описывается экспериментальный протокол, с помощью которого специальные механизмы крепления запястья и стопы безопасно и реалистично подвешивают мужчин, изъявивших пройти испытание на полноразмерном кресте.

Исследователи использовали изображение на ткани, чтобы разработать механику распятия, например, где гвозди были забиты. Они попытались воссоздать эти черты, поместив каждого добровольца на крест. Мужчин тщательно отбирали. Они должны были соответствовать физиологии, изображенной лобными и спинными отпечатками, видимыми на Туринской плащанице.

Крест и подвеска были разработаны, чтобы приспособить различные позиционные корректировки тела по мере необходимости.

Профессиональный медицинский персонал был приглашен не только, чтобы внести свой вклад в экспериментальный протокол и анализы, но и обеспечить медицинскую безопасность испытуемых.

Было выдвинуто предположение, что пятна на плащанице имеют такое расположение, потому что люди были распяты со скрещенными руками над головой. Это предположение оспаривают историки.

По словам ученых, между ними нет споров по поводу происхождения плащаницы: исторические записи и углеродные датировки показывают, что она была создана в Средние века.

Эксперимент центра является самым последним в длинной линии необычных испытаний на ткани. Его возглавлял Джон Джексон, физик, участвовавший в недельном научном исследовании савана в 1978 году.

В докладе 1981 года был сделан вывод о том, что знаменитое изображение бородатого человека в плащанице, которое было обнаружено в 1898 году в фотографическом негативе ткани, было настоящей человеческой формой распятого человека и не было произведено художником.

В докладе делается вывод о том, что ни химия, ни физика не могут объяснить, как остались отметины на ткани. Эта неопределенность эксплуатируется теми, кто предпочитает верить, что они были оставлены окровавленным телом Христа. Джексон предположил, что следы оставило тело, которое исчезло и испустило мощное излучение.

Один из самых необычных экспериментов был проведен Джулио Фанти, инженером-механиком из Университета Падуи в Италии. Чтобы проверить теорию излучения Джексона, Фанти еще в 2015 году провел эксперимент, подтверждающий теорию ученого.

Фанти говорит, что споры о подлинности плащаницы могут сводиться к вере. Только здесь речь идет о подлинности.