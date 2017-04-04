WhatsApp и Facebook Messenger начинают блокировать

Корпоративная связь под угрозой из-за приложение WhatsApp и Facebook Messenger. К такому выводу пришли специалисты кибербезопасности компании Appthority. На своем сайте они опубликовали список самых НЕ безопасных приложений с точки зрения возможной утечки информации.

В проведенном исследовании мессенджеры Facebook и WhatsApp набрали 7 баллов из возможных 10, а из этого следует, что они могут передавать информацию телефонной книги, сообщения и другие данные, не соответствующие политикам безопасности.

Кроме этого, в тройку «лидеров» на операционных сетях iOS и Android попали программа Waze и мессенджер Telegram.

Сейчас многие компании запрещают своим работникам пользоваться данными приложениями, самостоятельно внося их в «черный список».

В то время в Индии WhatsApp ограничил максимальное количество адресов для пересылки сообщения до пяти. В дальнейшем планируется полностью отказаться от кнопки быстрой пересылки. Это связано с распространением фейковых новостей, из-за которых были убиты люди.