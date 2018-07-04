Исаак Калина рассказал о своем отношении к возвращению уроков шахмат в школы

Газета «Юго-Восточный курьер» опубликовала интервью с руководителем столичного Депобразования Исааком Калиной. В рамках беседы министр рассказал о своем отношении к идее введения в школьную программу уроков шахмат.

По словам министра, реализация проекта «Шахматы в школе» ведется в мегаполисе с 2015 года. Над ним совместно работают его ведомство и Шахматная федерация Москвы. Участниками проекта выступают свыше трехсот столичных школ, и число заявок растет.

Как полагает Исаак Калина, безусловно, проект не сделает каждого ребенка гроссмейстером, но такая задача не ставится. Шахматы поспособствуют развитию у детей математических способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования и выдержки. Они помогут научиться продумывать решения на несколько шагов вперед, что станет полезным и по окончании школы. Как добавил министр, столичные школьники являются участниками открытого шахматного турнира «Белая ладья», что доказывает востребованность проекта.