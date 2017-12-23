В рамках ММО-2018 ученики столичной школы №1329 завоевали два «золота»

В городе Клуж-Напока (Румыния) была проведена 59-я по счету Международная математическая олимпиада. В общей сложности участниками этих престижных соревнований стали 116 команд из разных стран мира. Второе место в итоговом медальном зачете досталось сборной России, которая выиграла пять золотых и одну серебряную награду. В ее составе отличились одноклассники Егор Рябов и Артур Герасименко — воспитанники столичной школы №1329 выиграли две медали металла высшей пробы. Об этом информирует ИТпортал.

Уже четыре года подряд представителям школы №1329 в Тропарево-Никулино удается завоевывать медали ММО. За период 2015-2017 гг. они выиграли две серебряные и одну золотую награды.

Как рассказал лидер столичного Депобразования Исаак Калина, сейчас московская система образования заслуженно является одной из десяти лучших в мире. Этому способствовали масштабные преобразования в системе, а также реализация городских мегапроектов в сфере образования, — уточнил министр.