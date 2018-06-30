В Британии посмертно наградили кота, который спас свою хозяйку

Кот Тео из британского Вустершира получил звание «Кот года» за спасение своей хозяйки от верной смерти, рассказал телеканал Sky News. К сожалению, сам четвероногий спаситель немного не дожил до своего чествования.

Шарлотта Диксон из городка Реддитч рассказала, что однажды ночью проснулась от того, что ей стало плохо. Однако женщина решила, что утром ей станет лучше и не стала ничего предпринимать. А вот ее кот Тео решил иначе. Обычно спокойное животное принялось трогать хозяйку лапой мяукать и всячески мешать спать. Шарлота решила позвонить матери, а та немедленно вызвала дочери скорую помощь.

После осмотра медики заявили, что у хозяйки Тео едва не оторвался тромб. Если бы не кот, женщина уже вряд ли бы проснулась утром. Неделю ей пришлось провести в больнице, в отделении интенсивной терапии. Лишь тогда Шарлотта смогла окончательно выздороветь.

За свою преданность Тео был номинирован на звание лучшего кота года и выиграл награду. Однако буквально за несколько дней до церемонии награждения он умер. Шарлотта Диксон получила посмертную награду для своего питомца и заявила, что признание, которое заслужил Тео, помогает ей справиться с потерей своего любимца.