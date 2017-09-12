СМИ: Генпрокуратура не считает себя ответственной за массовую блокировку IP-адресов в связи с Telegram

В попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор, вероятно, превысил свои полномочия. Об этом говорят адвокаты владельца одного из заблокированных сайтов, которые пытаются в суде добиться признания действий надзорного органа и Генпрокуратуры незаконными.

Компания «Живая фотография», владеющая сайтом posterlegends.com, обратилась в Таганский суд Москвы с иском, в котором просит признать действия двух ведомств по блокировке этого сайта незаконными. Дело в том, что по данным универсального сервиса для проверки ограничений доступа к сайтам, Роскомнадзор массово заблокировал сайты, ссылаясь на требование Генпрокуратуры от 16 апреля этого года.

Но, как сообщают СМИ, прокуратура предоставила суду возражение, в котором уточняет, почему не может быть ответчиком по делу. Причина в том, что в апрельском решении речь шла о необходимости блокировки лишь 7 аккаунтов в мессенджере, которые пропагандировали террористические организации, а также 4 сервиса обхода блокировок. Также силовики говорили о необходимости блокировки ресурсов, которые перепечатывали материалы с этих аккаунтов.

Как заявил адвокат Данил Бухарин, который представляет в суде истца, если Генпрокуратура не требовала блокировать IP-адреса, которые не указывались в ее решении, значит, Роскомнадзор превысил свои полномочия. Именно поэтому «Живая фотография» требует в суде восстановить доступ к своему сайту.

Напомним, миллионы IP-адресов были заблокированы после того, как Роскомнадзор добился в суде решения о блокировке Telegram. Пострадали не только российские, но и иностранные ресурсы, в том числе, принадлежащие Amazon и Google. Блокировки привели к масштабным сбоям в работе Telegram и других ресурсов по всему миру.