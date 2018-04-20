Столичная система образования вызвала восхищение у ОЭСР

В ходе беседы с мэром российской столицы Сергеем Собяниным советник генсека Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер заявил, что он восхищен уровнем московской системы образования. О ней стороны завели разговор, обсуждая причины впечатляющих образовательных достижений местных школьников. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В комментарии к событию господин Шляйхер подчеркнул, что столичная система образования является одним из мировых лидеров. Ранее глава московского Депобразования Исаак Калина отмечал, что система заслуженно занимает место в десятке лучших во всем мире. Достижению такого результата способствовали ключевые изменения в ее структуре.

Андреас Шляйхер в рамках беседы с Сергеем Собяниным также заинтересовался уникальным проектом «Московская электронная школа». Этот проект, напомним, помимо прочего помогает готовить востребованных в профессиях будущего выпускников.