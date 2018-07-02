Алсу рассказала, почему не стала рожать в России

По словам звезды, такое решение они с мужем приняли из-за чрезмерного внимания к ее персоне.

Недавно певица рассказала, что во время первой ее беременности репортеры и фанаты буквально осаждали ее, а некоторые даже пытались пробраться в больницу, где собиралась рожать Алсу. Такие «визиты» совсем не добавляли позитива в ее жизнь, говорит звезда. Поэтому ее третий ребенок, двухлетний сынишка Рафаэль родился в спокойной обстановке в Америке. Там же певица с детьми провела первое время после родов, а недавно вернулась в Россию.

Кстати, второй день рождения мальчика семейство отпраздновало уже в Москве, в своей новой квартире. Алсу рассказала «Домашнему очагу», что ремонт нового жилища продолжался долго, но в результате получилось настоящее семейное гнездышко – уютное и комфортное для всех членов семьи.

Алсу также рассказала, что в основном воспитанием двух дочерей и сына занимается она, поскольку муж певицы, Ян Абрамов, обычно много работает. Но для детей все же отец является непререкаемым авторитетом. Поэтому иногда маме, обычно спокойной и справедливой, в трудных ситуациях частенько помогает фраза «сейчас папе скажу!».

Впрочем, скоро и сама Алсу вряд ли сможет отдавать детишкам все свое время. Ведь она снова возвращается на эстраду. Уже этой осенью звезда дает большой концерт в Москве и планирует выпустить новый альбом. А затем отправится на гастроли по России.