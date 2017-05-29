Алсу с детьми вернулась в Россию. Как пишут СМИ, в начале июня семейство поселилось в шикарных апартаментах в Подмосковье, а саму поп-диву уже видели в Москве в компании друзей.

Певица два года прожила в Лос-Анджелесе, перебравшись туда сразу после рождения сына, Рафаэля. Две дочери звезды два года учились в частной школе, а сама знаменитость наслаждалась «обычной» жизнью без папарацци и пристального внимания поклонников к каждому ее шагу. Взамен Алсу смогла уделять множество времени новорожденному сыну и девочкам, а также насладиться всеми прелестями приватной жизни.

И все же воспитывать детей певица, по словам близких к ней людей, планирует именно на родине. Кроме того, Алсу подумывает о возвращении на сцену. Недавно состоялась премьера ее новой песни «Love u back» и клипа к ней. Также Алсу выступила на нескольких концертах, причем на одном из них спела дуэтом с дочерью.

А вот маленького сына звезда не планирует показывать публике. Она рассказала, что их общая с мужем позиция остается неизменной: дети не являются частью пиара певицы, а социальные сети Алсу рассматривает как часть своей работы.