«Не за скандал же давать звание»: Алсу удостоилась повышенной пенсии

14 июня знаменитой певице было присвоено звание народной артистки республики Башкортостан. Теперь певица получит некоторые льготы.

Алсу выступила как хедлайнер на Международном фестивале искусств «Сердце Евразии», который состоялся на минувшей неделе в Уфе. После окончания мероприятия началась церемония награждения и присвоения некоторым исполнителям почетных званий. Таким образом, Алсу удостоилась титула народной артистки республики Башкортостан.

Это дает право Алсу пользоваться определенными льготами, а также она будет получать повышенную пенсию. В пресс-службе Башкортостана отметили, что титул народного артиста позволяет получать каждый месяц надбавку к пенсии в размере 800 рублей, а также пользоваться денежной компенсацией за услуги ЖКХ.

Алсу была очень впечатлена подобным отношением к себе и заявила, что обязательно вернется в республику с большим сольным концертом. Тем не менее, так уж совпало, что эти вознаграждения певица получила после масштабного скандала, связанного с победой ее дочери на шоу «Голос. Дети». Это событие вызвало негодование у множества музыкальных критиков и обычных зрителей.

Некоторые представители шоу-бизнеса подметили странность этой ситуации, ведь Алсу на протяжении многих лет не посещала Башкортостан, а титула удостоилась именно в свете последних событий. Критик Александр Волков высказал предположение, что звание и все льготы были присвоены Алсу в знак утешения, ведь она уже долгое время находится в центре скандала.

По мнению критика Евгения Бабичева, Алсу и вовсе не должна была получать это звание, ведь никаких выдающихся достижений в сфере музыки она не показывает. «Не за скандал же давать звание», - добавил Евгений Бабичев в ходе разговоре с «Ura.ru».