Валерий Меладзе подтвердил, что хочет получить гражданство Грузии

Артист и продюсер при этом подчеркивает, что не собирается прекращать быть гражданином России.

Певец собирается воспользоваться новыми поправками в грузинское законодательство, согласно которым грузины, потерявшие гражданство в связи с принятием гражданства другой страны, могут обратиться за восстановлением своего гражданского статуса до конца 2020 года. При этом как новое грузинское, так и российское законодательство не запрещают двойное гражданство.

Меладзе также рассказал о причинах такого своего решения. Он напомнил, что родился в Грузии тогда, когда между ней и Россией не существовало никаких границ, и теперь певец получил возможность «стереть эту границу для себя». При этом он считает, что его решение не причинит никому никакого морального вреда.

Ранее грузинские СМИ сообщили о том, что Валерий Меладзе подал прошение на восстановление гражданства Грузии во время своих выступлений в родном Батуми на юбилее Вахтанга Кикабидзе.