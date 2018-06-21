Валерий Меладзе объяснил, почему не поет дуэтом с женой

Певец считает, что Альбине Джанабаевой нужна свобода для восстановления сольной карьеры, поэтому супругам пока что лучше идти «параллельными курсами».

Поклонники давно ждут от Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе совместного проекта, в котором супруги могли бы выступить на одной сцене. Однако пока что публика лишь однажды слышала их дуэт – композицию «Без суеты». Кстати, именно ее супруги спели в последний день фестиваля «ЖАРА» в июле этого года. А на днях брат певца, Константин Меладзе выставил в своем Instagram цитату, которая объясняет точку зрения Валерия Меладзе на «семейный» проект.

Валерий говорит, что они с женой не хотят выставлять напоказ свою личную жизнь и не собираются «ловить хайп» на совместных выступлениях. Кроме того, исполнитель уверен, что сейчас его жене, которая занимается театральной деятельностью, нужна свобода, чтобы набрать обороты как сольной певице. Хотя Меладзе не исключил, что когда-нибудь он все же поработает на сцене с женой, ведь публика очень хорошо приняла «Без суеты», а предложения о совместных выступлениях продолжают поступать. «Там посмотрим», - заключил певец. Валерий Меладзе и АЛьбина Джанабаева счастливо живут в браке уже четыре года, у пары есть двое сыновей.