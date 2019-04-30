Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

Бывшая супруга известного музыканта Валерия Меладзе призналась, что до последнего не верила в его измену. Блогер Лена Миро считает, что жалеть Ирину не нужно, потому что она этого не достойна.

Ирина Меладзе вновь рассказала об изменах экс-супруга с Альбиной Джанабаевой. Многим поклонникам бывшей пары до сих пор интересна эта тема, хотя они расстались много лет назад. Ирина поведала, что измена мужа стала для нее шоком, от которого она очень долго отходила.

Блогер Лена Миро считает, что к Ирине не стоит проявлять сострадание, она этого не достойна. Миро считает, что не заметить многолетние измены мужа просто невозможно. «Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.

Валерий и Ирина Меладзе поженились еще в далеком 1989 году, пара воспитала трех детей, но даже это не смогло спасти их семью от развода.

Сейчас Валерий женат на известной певице Альбине Джанабаевой. У пары подрастает два ребенка, они признаются, что хотели бы завести еще третьего. Пара старается не обращать внимания на критику со стороны поклонников в их адрес.