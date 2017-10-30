В московском метро снова появятся жетоны

В Москве метрополитен выпустил ограниченный тираж проездных, стилизованных под раритетные жетоны. Их разыграют на страничках столичного транспорта в соцсетях во время конкурсов среди подписчиков.

В департаменте транспорта Москвы рассказали, коллекционные жетончики по функциям будут сходны с обычной «тройкой». Помимо метро, ими можно будет расплатиться в наземном транспорте и на МЦК, а также заплатить за проезд в «Аэроэкспрессе» и парковку в парке «Зарядье», посетить планетарий и несколько музеев. Зимой поклонники фигурного катания смогут расплатиться им на катках в парке Горького и на ВДНХ.

Пополнить жетон будет реально с помощью мобильного приложения «метро Москвы», или в кассах подземки.

Напомним, сейчас транспортная карта «Тройка» существует в виде чипированных браслетов, колец и брелоков. Согласно данным этого года, с 1 января москвичи и гости города уже купили больше 2,5 миллионов «Троек».

Жетоны и турникеты в московском метро впервые появились сразу после его открытия в 1935 году наряду с бумажными билетами. В 1999 году появились картонные проездные, которые используют и сейчас.