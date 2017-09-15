Государственная программа по борьбе с одиночеством появится в России

Социальную активность граждан РФ предложили повысить с помощью специальных государственных программ.

С такой инициативой выступил Андрей Свинцов, заместитель председателя Госдумы по информационной политике. По его словам, в связи с резким развитием социальных сетей и виртуального общения, люди перестали встречаться вживую.

Для изменения положения необходимо вводить пропаганду семейной жизни по радио и тв, например, с помощью художественных фильмов и передач. «Необходимо создать в обществе тренд семьи, сделать так, чтобы это стало модным», - заявляет Сергей.

Парламентарием предложено создание на государственном уровне специальных клубов по интересам, где люди смогут проводить свое свободное время, параллельно общаясь друг с другом, а также семейных клубов.

Также Свинцовым внесено предложение оценивать работу властей города и субъектов РФ по соотношению одиноких людей и сформировавшихся семей.

Не так давно ученые из США выяснили, что долгий процесс одиночества повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемические болезни и инсульт, почти в три раза. Также статистика показывает, что тот, кто общается с одиноким человеком, через какое-то время тоже начинает страдать одиночеством.