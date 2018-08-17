Арбитражный суд города Москвы объявил о переносе заседания по рассмотрению требований ООО «Салпа» к ЗАО «ФЦСР»

В начале этого года в отношении строительной компании ЗАО «ФЦСР» была введена процедура наблюдения (первый этап банкротства). В ее рамках состоялось заседание Арбитражного суда города Москвы по изучению заявления ООО «Салпа» о включении в реестр требований кредиторов девелопера в размере 1,2 миллиарда российских рублей. Суд объявил о переносе заседания по изучению требований «Салпа» на 25 сентября. Такую информацию сообщил портал «Экономика сегодня».

Во время минувшего заседания представителями девелопера было предложено расплатиться с «Салпа» квартирами дольщиков в расположенном в Москве жилом комплексе «Квартал Триумфальный». «ФЦСР» — застройщик этого ЖК. Она предложила передать кредиторам помещения жилого профиля в корпусах 18-18А и 15-15А.

Следует добавить, что «ФЦСР» не признает себя застройщиком в рамках разбирательств с участниками долевого строительства. В то же время она возражает, чтобы их включали в реестр требований по передаче квартир.