Все российские студенты получат воинское звание бе призыва в армию

Получить военное звание можно будет в любом российском ВУЗе, даже в случае, если в нем нет военной кафедры.

Для формирования резерва армии России, Министерство обороны планирует открывать учебные военные центры на базе университетов, - сообщил Сергей Шойгу. Так, известно, что первый пилотный УВЦ будет открыт в Сибири уже в этом учебном году, на базе Военно-инженерного института СФУ. Здесь военному делу смогут обучаться не только студенты непосредственно этого ВУЗа, но и других гражданских университетов.

С февраля следующего года такая система получения воинского звания студентами начнет функционировать уже по всей стране.

Для того, чтобы поступить в УВЦ молодым людям необходимо кроме подачи заявления пройти и специальный отборочный конкурс. По окончанию обучения студенты примут присягу и получат военные билеты, с информацией о звании. 2 с половиной года будут обучать офицеров, 2 года - сержантов и полтора - рядовых солдат. Занятия в УВЦ будут проходить один раз в неделю.

Оплата обучения возложена на Министерство Обороны РФ.

Кроме этого известно, что воинскому делу начнут обучать и студенток, также в учебных военных центрах. По словам заместителя министра обороны, Панкова, каждый год на военных кафедрах среди девушек конкурс слишком высок.