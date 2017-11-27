Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе поздравили детей с 1 сентября

Поклонники актрисы искренне восхитились теплыми отношениями бывших супругов, восстановленными ради детей.

Екатерину Климову и Игоря Петренко называли одной из самых красивых и крепких актерских пар. Однако их семейное счастье не выдержало проверку на прочность – прожив в браке около 10 лет, супруги расстались. Причем их развод не обошелся без упреков и обид. Сейчас у каждого из актеров новые семьи, в которых родились дети. Но ради общих сыновей Екатерина и Игорь сумели забыть старые обиды.

Климова выложила в своем Instagram душевое фото, на котором в окружении родных и друзей отмечает в одном из столичных ресторанов День знаний. На фото с лаконичной подписью «Хорошо сидим» поклонники увидели не только четверых детей актрисы, но и Игоря Петренко, а также матерей обоих актеров. Почитатели Екатерины в комментариях не преминули порадоваться тому, что бывшие супруги снова поддерживают нормальные отношения.

Кроме того, некоторые подписчики посчитали, что Игорь все же лучше подходит Екатерине, чем ее нынешний супруг Гела Месхи. Кстати, его на семейном празднике, похоже, не было.