Снова развод: У Екатерины Климовой очередная размолвка

Актриса сделала публичное заявление, в котором призналась, что собирается разводиться со своим третьим мужем. Выказывают несолько версий, почему так могло произойти.

Екатерина Климова начала бракоразводный процесс с актером Гелой Месхи. Ходило много слухов о том, что муж Климовой имеет весьма трудный характер, а из-за этого у пары не раз случались ссоры. Гела Месхи, по некоторым данным, постоянно является инициатором ссор, а в плане заработка отстает от жены.

Некоторые считают, что это стало основной причиной для очередной размолвки Екатерины со своим третьим мужем. Тем не менее, Гела утверждает, что это все ложь. По его словам, наиболее первостепенной проблемой стали очень загруженные графики, что заметно ухудшило качество семейной жизни.

Также он добавил, что они все-таки приложили достаточно сил для предотвращения разлада. Гела Месхи поведал, что жена отправилась в Вильнюс со спектаклем накануне своего дня рождения. Месхи же решил сделать жене подарок, заранее не предупредив ее об этом. Актер заявил, что жизнь двух актеров может быть весьма интересной, а вот насыщенная работа иногда становится препятствием на пути к стабильному семейному счастью. Стоит отметить, что Екатерина Климова снова подала на развод еще в конце мая, но истинная причина этого решения пока не разглашается.