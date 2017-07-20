Московские онкологи освободили пациента от 20-килограммовой опухоли

Чтобы не задеть крупные сосуды, хирургам пришлось извлекать злокачественное новообразование по частям.

В Московский НИИ имени Герцена, который является подразделением НМИЦ радиологии, 41-летнего пациента привезли из Хабаровска. Несколько лет назад у мужчины определили доброкачественную липому, в народе называемую жировиком. Однако вскоре ситуация кардинально изменилась. Обследовав пациента, специалисты нашли у него многоузловую опухоль. Местные хирурги оперировать ее не решились, поскольку новообразование затронуло крупные, так называемые магистральные сосуды.

В столичном НИИ у пациента диагностировали агрессивную липосаркому и назначили операцию. Ее проводили лучшие специалисты клиники – команду хирургов возглавил академик Андрей Каприн, а анестезиологи работали под началом профессора Виктории Хороненко. В ходе многочасовой операции врачи по частям удаляли более чем 20-килограммовую раковую опухоль и проводили сопутствующие лечение, благодаря которому мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.

Эту операцию онкологи провели по программе госгарантий, которые позволяют россиянам с онкозаболеваниями получать помощь по квотам ВМП (высокотехнологичной медпомощи). Кроме того, подходит к завершению разработка нацпрограммы по борьбе с онкологией, которая позволит россиянам получать самую современную помощь, подчеркнули в институте.