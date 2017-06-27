Иосиф Пригожин заступился за собравшуюся «за бугор» Самойлову

Известный продюсер и муж Валерии заявил, что, прежде чем осуждать, нужно понять мотивы Юлии Самойловой. А жизнь за границей, по его мнению, не мешает человеку оставаться русским.

Пригожин был в числе тех, кто жестко критиковал Юлию Самойлову после ее провала на «Евровидении». Однако после того, как на певицу обрушился шквал критики за ее решение эмигрировать, продюсер неожиданно поддержал молодую исполнительницу.

По его мнению, не стоит делать поспешных выводов, ведь речь может идти об отъезде на лечение. Кроме того, в западных странах условия жизни людей с ограниченными возможностями гораздо комфортнее, а отношение окружающих гораздо лучше. Вот если бы речь шла о том, что Юлия приняла решение об отъезде в обиде за критику о «Евровидении», тогда был бы повод для критики, считает Иосиф Пригожин. Продюсер также заявил, что видит проблему с псевдопатриотизмом в российском интернет-пространстве. Он также считает, что нужно наказывать тех, кто пользуется анонимностью в Сети и опускается до откровенных оскорблений публичных людей.