Новое хобби матери Меган Маркл подогрели слухи о беременности ее дочери

Западные СМИ утверждают, что Дория Рэгланд успешно осваивает тонкости ухода за новорожденными.

Не так давно герцогиня Сассекская вышла в свет в необычном для себя наряде. Всегда стройная Меган Маркл пришла на лондонский благотворительный концерт в платье от Джейсона Ву, которое добавило объема ее талии. Многочисленные поклонники тут же принялись обсуждать, что их любимица, возможно, наконец станет матерью.

А недавно таблоид The Daily Star Sunday рассказал о новом увлечении матери молодой герцогини. По сведениям источников издания, 62-летняя мисс Рэгланд заканчивает курсы по уходу за новорожденными. Занятия якобы проходят у нее дома, под присмотром сразу двух наставниц. Мать Меган уже умеет оказывать первую помощь и получила все необходимые навыки по уходу и кормлению ребенка. Кроме того, по данным таблоида, Дория собирается перебраться в Британию, чтобы быть рядом с дочерью.

Инсайдер якобы рассказал изданию, что Дория Рэгланд давно уже решила, что будет нянчиться с внуками, когда они появятся на свет. Да и Меган считает, что ее мать станет лучшей няней для ее будущих детей.