Дочь Михалкова рассказала о здоровье отца

По словам Надежды Михалковой, поклонникам не стоит волноваться о здоровье Никиты Сергеевича, он в порядке.

Напомним, недавно в СМИ распространилась информация о госпитализации мэтра кино и общественного деятеля Никиты Михалкова. О том, что режиссер и актер попал в больницу, рассказал его друг Александр Адабашьян. Тогда же стало известно, что речь идет о спортивной травме – «малоприятной», но не слишком серьезной.

Что именно произошло с Михалковым, осталось тайной. Однако почитатели его таланта тут же вспомнили, что недавно 72-летнего Никиту Сергеевича, который славится активным образом жизни и пристрастием сразу к нескольким видам спорта, видели на боксерском турнире в Челябинске. Причем ходил он с помощью костылей.

Успокоить поклонников телеканал «Звезда» попросил дочь кинодеятеля Надежду. Младшая из сестер Михалковых рассказала, что с отцом все в порядке, сейчас он не болен. Кроме того, актриса напомнила о словах помощника Никиты Сергеевича, который рассказал, что после дня голосования режиссер просто уехал из столицы. Надежда Михалкова подчеркнула, что этим словам стоит доверять.