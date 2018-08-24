Новая угроза: из Tesla увольняется один из вице-директоров

Это уже третий топ-менеджер, покидающий компанию Илона Маска за последние две недели.

На этот раз о своем решении уйти из Tesla заявил Джастин Маканир - вице-президент по международным финансам и операциям. Финансист переходит на работу в другую компанию, правда, в какую именно, пока остается неизвестным. Свое решение Маканир не связывает с ситуацией в компании Маска, наоборот, заявляет, что очень ценит работу своих коллег. Однако он получил предложение, от которого «не отказываются».

На прошлой неделе стало известно, что из Tesla уходят еще два руководителя высшего звена - Габриэль Толедано, руководившая кадровой службой, и главбух Дейв Мортон. Причем последний проработал в Tesla всего около месяца. Бухгалтер прокомментировал свой скоропалительный уход, заявив, что темпы работы в компании и ее насыщенность превзошли его ожидания.

Кадровые проблемы, похоже, стали новым звеном в цепочке неудач для Tesla. После того, как Илон Маск публично заявил о намерении сделать компанию частной, акции Tesla серьезно «просели». Кроме того, акционеры подали на Маска коллективный иск в суд, обвинив его в причинении убытков. Не осталась в стороне и Комиссия по ценным бумагам, назначив проверку в Tesla.

А недавно основатель компании усугубил и так непростую ситуацию, побывав на телешоу и закурив прямо в эфире «косячок» со смесью табака и марихуаны. Да еще при этом и рассказал, что редко балуется травкой, поскольку она его «не берет». Этот публичный финт тут же вызвал падение стоимости акций Tesla на бирже еще на 10%.