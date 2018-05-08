«Отравители» Скрипалей рассказали, зачем ездили в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов рассказали в интервью, что как туристы отправились осматривать старинный собор, но из-за непогоды провели в городе не больше часа.

Россияне, которых лично британский премьер Тереза Мэй обвинила в отравлении Сергея Скрипаля с дочерью, рассказали, что действительно приезжали в Солсбери 3 марта. Друзья посоветовали им посетить старинный собор и установленные в нем часы, говорят мужчины. Кроме того, они собирались посетить Стоунхендж.

Однако из-за снегопада им пришлось изменить свои планы. По словам мужчин, они провели в Солсбери около часа, причем сильно промокли и долго просидели в привокзальном кафе.

Петров и Боширов дали интервью Маргарите Симоньян - редактору информагентства «Россия сегодня» и RT. Они рассказали, что ездили в Британию как туристы и собирались там «оторваться».