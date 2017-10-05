СМИ: звезда «Убойной силы» Евгений Леонов-Гладышев впал в кому

66-летний актер уже почти месяц находится без сознания. По информации СМИ, родные начали сбор средств для продолжения дорогостоящего лечения и реабилитации.

Петербуржец Евгений Леонов-Гладышев, сыгравший майора Шишкина и Васю Векшина в картине «Место встречи изменить нельзя», стал жертвой нападения неизвестных. Инцидент произошел в августе, когда артист собирался уезжать на съемки в Москву. Неизвестные сильно ударили актера по голове. В результате его с травмой черепа доставили в Елизаветинскую больницу Северной столицы. Врачи констатировали мозговое кровоизлияние и прооперировали пациента. Однако Леонов-Гладышев впал в кому, и вывести его из этого состояния медикам до сих пор не удается, сообщил «СтарХит».

Евгений Леонов-Гладышев родился в Прибалтике, но учился и жил в Питере. Он сыграл более 70 ролей в кино и сериалах, а также попробовал себя в качестве режиссера, поставив несколько эпизодов «Убойной силы». Двойную фамилию актер взял много лет назад, чтобы его не путали с тезкой и звездой экрана Евгением Леоновым.