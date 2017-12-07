Королева Елизавета использует искусственную руку для приветствия публики

Специальное приспособление Елизавете II подарили австралийские студенты на случай, если она устанет приветствовать публику на официальных мероприятиях. Искусственной рукой можно имитировать движения так, чтобы визуально казалось будто она машет ей.

Устройство представляет собой перчатку, наполненную специальным твердым материалом и размещенную на механизме, который можно заставить двигаться для создания «эффекта приветствия».

Об этом «секрете» Елизаветы II рассказала принцесса Анна, история опубликована в книге Queen of the World, Робертом Хардмэном. Также Анна отмечает, хоть подарок и очень понравился королеве, пользоваться им ей не приходилось. Однако, искусственная рука уже не первый год служит предметом шуток в королевской семье.

Отметим, что королева Елизавета на всех официальных мероприятиях предпочитает быть в перчатках, в связи с их большой практичностью, а ее взмах рукой в перчатке уже давно можно отнести к фирменным.

На днях королева была запечатлена на камеры в своей резиденции в Шотландии, во время кормления с рук своих лошадей. Известно, что она всегда являлась ярой поклонницей конного спорта, но с увлечением пришлось попрощаться в связи с возрастом. В настоящее время Елизавете II уже 92 года.