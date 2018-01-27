В Швеции открывается музей отвратительной еды

Его создатель, Сэмюэль Уэст, уверен, что людям пора пересмотреть свои взгляды на вкусную пищу, особенно с учетом проблемы поиска новых источников продовольствия. Свои экспонаты он собирается привозить из разных уголков мира.

Уже точно решено, что в витрины музея попадут, например, шведское национальное лакомство сюрстремминг – квашеная селедка, «гость» из Исландии хаукарль – протухшее акулье мясо. Также войдет в экспозицию восточноазиатский фрукт с говорящим названием дуриан, который славится своим невозможным запахом, и сыр с личинками, которым славится Сардиния. При этом большинство экспонатов будут выставляться в специальной посуде, которая будет удерживать запахи внутри.

Уэст объяснил, что некоторые из образцов еды придется ежедневно заменять, и новый музей потребует значительных вложений. Поэтому входной билет будет достаточно дорогим, около 20 долларов, зато дети смогут насладиться зрелищем отвратительной еды бесплатно. Откроется музей в одном из крупнейших городов Швеции, Мальме. Планируется, что он будет работать всего около трех месяцев – с 31 октября и до февраля 2019 года.

Сэмюэль Уэст считает, что его музей будет популярным, поскольку «намного забавнее» смотреть на настоящую еду, чем на ее пластиковые подделки. Кроме того он уверен, что в ситуации, когда в качестве натурального источника протеинов все чаще рассматриваются насекомые и личинки, людям не помешает изменить точку зрения на отвратительное.

Уэст известен своими музейными экспериментами. Ранее он создал в Швеции музей неудач, который стал очень посещаемым и даже открыл два зарубежных филиала – в Лос-Анджелесе и в Торонто.