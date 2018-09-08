Диагностика знаний педагогов: В Москве реализуется проект «Школа без образовательных тупиков»

На еженедельной пресс-конференции, которая прошла в Департаменте образования Москвы, глава ведомства Исаак Калина рассказал журналистам о новой столичной программе – «Школа без образовательных тупиков». Проект разработан с целью повышения эффективности работы учебных заведений, демонстрирующих негативную динамику образовательного процесса. Об этом сообщает портал «Губерния новая».

«Если мы замечаем, что среднее учебное заведение не справляется с развитием своего образовательного процесса и по сумме баллов учащихся «скатывается» в городском рейтинге школ, незамедлительно предлагаем таким заведениям включиться в проект «Школа без образовательных тупиков». В рамках этого концепта школы-участники получают помощь экспертов «Московского городского методического центра» и дополнительное финансирование из муниципального бюджета», – сказал Калина.

«Для участия в программе школа должна выполнить два условия. Среди них – обязательная независимая диагностика знаний преподавателей и отсутствие в команде сотрудников, работающих в заведении более трех лет. С людьми, которые завели школу в тупик, нам не по пути», – добавил глава ведомства.