В Москве взял старт региональный этап чемпионата WorldSkills Russia

В столице в понедельник начался второй этап седьмого по счету Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, который будет проходить на 27 местных площадках до воскресенья. Это так называемый региональный этап, участие в котором принимают 694 человека. В первом этапе, который проходил в октябре минувшего года, соревновались более 14000 человек.

Уже привычно чемпионат проходит при поддержке столичного Депобразования. Как ранее отмечал глава ведомства Исаак Калина, секрет успеха столицы на этих соревнованиях объясняется созданием в городе мотивации директоров, учительского корпуса, мастеров производственного обучения и непосредственно учащихся. Это способствует успехам московской сборной, которая является действующим трехкратным обладателем чемпионского титула. Ранее министр также говорил о том, что те результаты, которые школьники показывают на соревнованиях по стандартам WorldSkills, влияют на позицию их учреждения образования в соответствующем столичном рейтинге.







