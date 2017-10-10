В Москве дали старт Всероссийским отборочным соревнованиям профессионального мастерства по стандартам WorldSkills

В столице РФ 16-го апреля объявили о начале Всероссийских отборочных соревнований WorldSkills. Отбор будет проходить до 26 апреля включительно, после чего его победителей ждет финал Шестого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске (8-12 августа). За победу будут бороться более тысячи человек из 71 отечественного региона. Среди них впервые в текущем году представлена категория WorldSkills Junior. Об этом написал сайт Москва News.

Призеров рекомендуют к включению в расширенный состав национальной команды WorldSkills Russia. Она будет выступать на международных турнирах в 2018-м и 2019-м году — EuroSkills в Будапеште и WorldSkills Kazan 2019 в Казани соответственно.

Следует добавить, что в ноябре 2017-го года в столице были учреждены выплаты московским победителям и медалистам ЧМ WorldSkills: за «золото» — 1 млн. рублей, за «серебро» — 500 тыс. рублей, а за «бронзу» — 250 тыс. рублей. По словам лидера Депобразования Москвы Исаака Калины, это хороший стимул для молодых людей, чтобы выбирать востребованные в главном городе Российской Федерации профессии.