Исаак Калина прокомментировал триумф столичной команды на WorldSkills

Подведены итоги финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Престижные соревнования прошли на территории Южно-Сахалинска. В их рамках фурор произвела московская команда, состоявшая из 63 студентов колледжей и 42 школьников. В общей сложности ее «улов» составил 64 медали — 34 золотые, 18 серебряных и 12 бронзовых. Тем самым, сборная российской столицы в третий год подряд становится первой на WorldSkills Russia. Об этом проинформировало Федеральное агентство новостей.

По словам главы столичного Депобразования Исаака Калины, три года назад команда Москвы занимала на чемпионате третье место. Теперь же на протяжении трех лет кряду она на нем побеждает. Ближайший ее соперник — сборная Татарстана. Именно эта республика в следующем году будет принимать на своей площадке мировой чемпионат WorldSkills.

Как сообщил Исаак Калина, подготовке молодых профессионалов в столице РФ уделяют большое внимание. Одно из важных направлений работы — сотрудничество с рядом ведущих московских вузов.