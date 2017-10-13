Вуди Аллен потребовал у Amazon 68 млн. долларов

Режиссёр Вуди Аллен потребовал 68 млн. долларов у дочернего подразделения компании Amazon за отказ от проката четырёх своих фильмов, сообщает The Wall Street Journal.

В 2018 году компания приобрела права на прокат фильма «Дождливый день в Нюь-Йорке» и заключила контракт на производство ещё трёх картин. Однако после повторных обвинений в сексуальных домогательствах в адрес режиссёра компания заморозила производство и прокат картин на неопределённый срок.

В иске говорится, что Amazon Studios пыталась мотивировать разрыв четырёх контрактов обвинениями 25-летней давности, о которых им было хорошо известно ещё до подписания. Также адвокаты режиссёра уверены, что компания успела извлечь выгоду от сотрудничества, после чего разорвала с ним контракт, хотя не имела на то законных оснований.

Обвинения в сексуальных домогательствах, как отмечалось ранее, уже звучали в адрес обладателя четырёх премий «Оскар». Так, в 1993 году уже проводилась проверка по факту возможного сексуального насилия по отношению к его приёмной дочери Диллан Фэрроу, однако никаких обвинений ему выдвинуто не было. Но в последнее время на волне аналогичных громких голливудских скандалов #MeToo обвинения со стороны Фэрроу стали чаще звучать на публике, из-за чего всё больше голливудских деятелей отказываются от сотрудничества с Алленом.

Нынешняя жена режиссёра Сун-И Превен, комментирует обвинения как беспочвенные, выдвинутые её приёмной матерью Мией Фэрроу с целью выставить Дилан жертвой и скомпрометировать Аллена. Превен в прошлом так же была приёмной дочерью режиссёра, он разорвал отношения с её приёмной матерью Мией Фэррол и позже вступил в брак с 27-летней Сун-И. На тот момент режиссёру было 62 года.