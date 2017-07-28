Ученики московских школ искусств могут подавать заявки на участие в проекте «АРТ-лаборатория»

В Москве объявили о начале приема заявок на участие во втором сезоне проекта «АРТ-Лаборатория». Он впервые был запущен в мегаполисе в прошлом году для учеников местных школ искусств и профильных колледжей в возрасте 13-18 лет. Участие в этой программе бесплатное. Для прохождения конкурсного отбора понадобится представить концепцию своего проекта. Подача заявок открыта на портале mos.ru/artlab вплоть до 15 числа текущего месяца. Об этом сообщает ИЦ столичного правительства.

Комментируя новость, заммэра российской столицы Н.Сергунина заострила внимание на увеличении количества проектных категорий. Теперь их число расширено до восьми. Среди них, к примеру, появилось направление под названием «Твоя уникальная идея», в рамках которого участник может воплотить в жизнь идею, которая не подпадает под другие категории, — уточнила чиновница.

Старт второго сезона намечен на третье марта. Первого июня во время Большого фестиваля школ искусств участники презентуют свои проекты широкой аудитории.







