Пекин принимает международные соревнования Robot Challenge с участием учеников программы РОБОНИКЕЛЬ

С 10-го по 12-е число текущего месяца Пекин принимает на своей площадке знаменитые соревнования международного уровня Robot Challenge. Впервые участие в этих престижных соревнованиях принимают ученики программы РОБОНИКЕЛЬ из российских Норильска и Заполярного.

Ребятам из Норильска предстоят состязания в гонке по линии, а ученикам из Заполярного — гонка по линии с препятствиями. Ключевыми оценочными факторами в этих номинациях являются скорость прохождения дистанции и четкость следования линии.

Robot Challenge неформально называют чемпионатом Европы по робототехнике, хотя участие в нем традиционно принимают команды из стран Азии и Центральной Америки. Впервые эти соревнования состоялись 14 лет назад, и с тех пор в них приняли участие представители 61 государства. Уникальность RobotChallenge в том, что в нем могут принимать участие команды разных возрастов и уровня.