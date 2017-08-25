Темнокожий солдат армии Британии получил компенсацию из-за расизма

10.02.2019.РИА новости. Рекордная компенсация, была выплачена темнокожему солдату за издевательства на основе расизма, сообщает издательство Daily Mail.

Исходя из информации издательства, уроженец Фиджи - Иноке Момонакайя проходя службу в Афганистане и Ираке подвергался всяческим запугиванием, подколам и издёвкам со стороны сослуживцев на почве его происхождения. Подобные издевательства на основе расизма уже не в новинку. В 2011 году пострадавший вместе с пятью солдатами с Фиджи, были подвержены издёвкам старшими офицерами. Офицеры принуждали солдат, изображать из себя боевиков, исходя из того, что уж больно «те» схожи с террористами.

Министерство обороны, Великой Британии, расследовав дело по моральному давлению на солдата на почве расизма, посчитало справедливым, выплатить денежную компенсацию Иноке на сумму четырёхсот девяносто тыс. фун. стерлингов.