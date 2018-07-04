Тест-драйв электрокара Porsche Taycan за полярным кругом

Уже 3 прототипа Porsche Taycan, в разных комплектациях тестируются в экстремальных условиях вблизи Полярного круга в Австрии в городе Арьеплог.

Производители Porsche Taycan серьезно намерены запускать в серийное производство целое семейство электрических спорткаров.

Ранее от производителя сообщалось, что Porsche Taycan будет выпускаться с 800-вольтовой системой зарядки. Благодаря которой батарея сможет пополнить заряд до 80% всего лишь за 15 минут. Полный запас хода автомобиля составит 500 километров. При всем этом, спорткар будет снабжен 2 электромоторами, которые выдают суммарную мощность порядка 600 л.с. и полным приводом. Также будут разработаны аэродинамические колесные диски и усиленная тормозная система.

Главной задачей компании является – дать возможность полностью электрическому автомобилю сохранить заявленные характеристики при спортивной езде без потери мощности. Сообщается, что разгон автомобиля до скорости 100 км/ч займет 3,5 секунды. Максимальная скорость составит свыше 200 км/ч.

Продажи электрического спорткара Porsche Taycan стартуют в текущем году, а комплектация Sport Turismo поступит на рынок вначале 2020 года.